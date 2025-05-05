В заготовках для шашлыка в Москве нашли кишечную палочку

«Известия»: Заготовки для шашлыка в Москве не проходят проверку по нормативам

В продаваемых в крупнейших московских магазинах заготовках для шашлыка во время проверки было обнаружено превышение нормативов по микроорганизмам, а в двух образцах от «Мираторга» выявлена кишечная палочка. Об этом со ссылкой на собственную контрольную закупку пишут «Известия».

Исследование проводила референс-лаборатория Национального центра безопасности рыбной и сельхозпродукции (ФГБУ «НЦБРСП»). Продукция производства ООО «Филье Проперти», ООО «Мираторг-Курск», ООО «Мираторг-Брянск» и сети гипермаркетов «О’кей» заказывалась на сайтах торговых сетей, после чего курьеры доставляли ее на экспертизу.

Заготовки от еще трех производителей — «ИндиЛайт» и торговых сетей «Магнолия» и «Верный» — пока на проверке, лаборатория еще не представила свои выводы по ним.

Как отмечают эксперты, выявленные нарушения по КМАФАнМ (количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) говорят о низком качестве, недостаточных свежести и безопасности, а также слабом уровне санитарно-гигиенических режимов на производстве, условий хранения и транспортировки.

Все производители объяснили найденные проблемы нарушением температурного режима хранения при доставке мяса из магазина в лабораторию. В том числе в «Мираторге» указали на некорректный способ отбора проб и выразили сомнения в экспертизе. Представитель торговой сети напомнил, что продукцию следует изымать на месте продажи.

В свою очередь глава Национального союза потребителей Павел Шапкин напомнил, что превышение показателя КМАФАнМ в сыром мясе неудивительно и не несет особых проблем, потому что при качественной прожарке 99 процентов бактерий погибают. Таким образом, продукт не несет опасности для здоровья человека.

Ранее эксперты предупреждали, что перед наступлением майских праздников стоимость мяса для приготовления шашлыка может взлететь на 10-20 процентов.