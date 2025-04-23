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11:05, 23 апреля 2025Экономика

В России подорожает шашлык

Экономист Бутырина: Шашлык к майским праздникам подорожает на 10–20 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Перед наступлением майских праздников стоимость мяса для приготовления шашлыка может взлететь на 10-20 процентов. Об этом рассказала доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Бутырина, ее слова приводит «Газета.Ru».

Из-за праздников традиционно растет спрос как на само мясо, так и на ингредиенты для маринадов. «Кроме того, за последний год наблюдалась общая тенденция к повышению цен на мясо и другие ингредиенты шашлыка из-за подорожания кормов, энергоресурсов, логистики и роста других производственных затрат», — поясняет эксперт. По данным «Чек Индекса», средний платеж за шашлык в начале 2025 года составлял 3,3 тысячи рублей.

Ранее в МЧС напомнили россиянам о том, как правильно делать шашлык на даче. Готовить на мангале можно, но необходимо соблюсти несколько условий — он должен располагаться не ближе пяти метров от построек, а в радиусе двух метров от него не должно быть мусора и сухостоя.

«При этом лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны», — подчеркнули в МЧС.

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