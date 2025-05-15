В Кремле ответили на вопрос о продолжительности переговоров в Стамбуле

Песков: Продолжительность переговоров в Стамбуле будет зависеть от их хода

Продолжительность возобновляющихся в Стамбуле переговоров России и Украины будет зависеть от их хода. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Сегодня начало переговоров. Дальше все будет зависеть от их хода», — ответил он на вопрос журналистов о длительности встречи.

Отмечается, что состав делегации для прямых переговоров между Москвой и Киевом был назначен накануне. Ее главой, как и в 2022 году, стал помощник президента России Владимир Мединский.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной в качестве посредника. По словам чиновников белого дома, это связанно с плотным графиком американского лидера.