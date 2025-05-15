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14:24, 15 мая 2025Мир

В Кремле рассказали о задачах Путина для делегации России

Песков: Путин поставил задачи и определил переговорную позицию России в Стамбуле
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поставил задачи и определил позицию российской делегации на прямых переговорах с Украиной в Стамбуле по итогам обсуждений всех профильных докладов. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«С учетом докладов всех участников совещания президент Путин подвел соответствующие итоги, поставил задачи и определил переговорную позицию делегации России на предстоящей встрече в Стамбуле», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Также Песков отметил, что российская делегация будет докладывать о ходе переговоров «как потребуется».

Ранее Песков заявил, что продолжительность встречи представителей России и Украины в Стамбуле будет зависеть от того, как она будет проходить.

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