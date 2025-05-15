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11:13, 15 мая 2025Бывший СССР

В МАГАТЭ рассказали об ахиллесовой пяте ЗАЭС

Гросси: Из-за нестабильного энергоснабжения безопасность ЗАЭС под угрозой
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под угрозой из-за нестабильного внешнего энергоснабжения. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова передает пресс-служба МАГАТЭ.

По его словам, внешнее энергоснабжение на протяжении всего конфликта является ахиллесовой пятой станции. Гросси добавил, что данная ситуация не улучшилась.

«Наши эксперты на местах продолжат внимательно следить за развитием событий, и мы продолжим информировать мир о ядерной безопасности на станции, которая остается нестабильной», — резюмировал глава МАГАТЭ.

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