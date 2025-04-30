В России допустили переговоры с США по Запорожской АЭС

Лихачев: Россия готова обсудить присутствие США на Запорожской АЭС

Россия готова к обсуждению с США их возможного присутствия на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает «Интерфакс».

«В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной», — сказал он.

Ранее сообщалось, что США хотят дать Запорожской АЭС и окружающей территории нейтральный статус, чтобы взять ее под свой контроль. Отмечается, что в Вашингтоне пока не решили, какие территории вокруг ЗАЭС можно считать нейтральными и каким образом будет осуществляться контроль над станцией.

28 марта Лихачев заявлял, что контроль над Запорожской АЭС не будет передан США и назвал это ненаучной фантастикой.