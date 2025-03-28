В России оценили возможность передачи США контроля над ЗАЭС словами «ненаучная фантастика»

Глава Росатома Лихачев исключил возможность передачи США контроля над ЗАЭС

Контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) не будет передан США. Возможность передачи управления над станцией Вашингтону исключил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, его слова приводит в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев.

«Это ненаучная фантастика», — заявил глава госкорпорации.

Он подчеркнул, что Запорожская АЭС находится на территории России и на объекте работают граждане страны. «Как он может управляться представителем другого государства?» — задался вопросом чиновник.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский готов передать ЗАЭС США. Впоследствии данное сообщение также подтвердил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).