Контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) не будет передан США. Возможность передачи управления над станцией Вашингтону исключил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, его слова приводит в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев.
«Это ненаучная фантастика», — заявил глава госкорпорации.
Он подчеркнул, что Запорожская АЭС находится на территории России и на объекте работают граждане страны. «Как он может управляться представителем другого государства?» — задался вопросом чиновник.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский готов передать ЗАЭС США. Впоследствии данное сообщение также подтвердил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).