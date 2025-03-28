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13:47, 28 марта 2025Бывший СССР

В России оценили возможность передачи США контроля над ЗАЭС словами «ненаучная фантастика»

Глава Росатома Лихачев исключил возможность передачи США контроля над ЗАЭС
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) не будет передан США. Возможность передачи управления над станцией Вашингтону исключил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, его слова приводит в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев.

«Это ненаучная фантастика», — заявил глава госкорпорации.

Он подчеркнул, что Запорожская АЭС находится на территории России и на объекте работают граждане страны. «Как он может управляться представителем другого государства?» — задался вопросом чиновник.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский готов передать ЗАЭС США. Впоследствии данное сообщение также подтвердил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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