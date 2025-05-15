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19:54, 15 мая 2025Экономика

В Москве объявили опасность из-за погоды

В столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы
Мария Черкасова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В пятницу, 16 мая, в столице будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и сильного ветра. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Период предупреждения о грозе действует в Москве с 12:00 до 18:00 16 мая, в Подмосковье — до 21:00. Ветер порывами до 16 метров в секунду ожидается с 12:00 до 21:00 в столице и области.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что, несмотря на дожди, в столице в ближайшее время ожидается почти летняя погода с температурой до плюс 20 градусов Цельсия.

По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, в пятницу, 16 мая, грозы, скорее всего, ожидаются в Можайском и Волоколамском районах Подмосковья. В самой Москве и в других районах Подмосковья стоит ждать кратковременных дождей.

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