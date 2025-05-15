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11:24, 15 мая 2025Мир

В НАТО захотели стать «более смертоносными»

Генсек Рютте: Главы МИД должны обеспечить, чтобы НАТО стала более смертоносной
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Umit Bektas / Pool / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен стать «более смертоносным». Его слова приводят ТАСС.

«Главы МИД должны обеспечить, чтобы НАТО стала более смертоносной. НАТО должна быть такой сильной, чтобы никто никогда не посмел нападать на нее», — сказал политик.

В частности, генсек НАТО предложил милитаризацию экономики и увеличение оборонных расходов. При этом он отметил, что внимание должно уделяться не только наращиванию расходов, но и равномерному распределению финансовой нагрузки между странами альянса.

Ранее Рютте заявил, что страны Североатлантического альянса должны укреплять оборонную промышленность на фоне «больших успехов» России в этой области.

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