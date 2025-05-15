В одной стране украли статую Мелании Трамп

В Словении украли статую жены Трампа

В Словении украли бронзовую статую, установленную в честь Мелании Трамп, первой леди США и супруги президента страны. Об этом сообщает France24.

Памятник в родном городе жены Трампа, Севнице, был установлен в 2020 году. Скульптура авторства американского художника Брэда Дауни сделана из бронзы. Она находилась на частной территории, стояла на бетонном основании и была закреплена металлическими прутьями. Неизвестные обрубили статую по лодыжки и увезли на телеге. О краже стало известно во вторник, 13 мая. Полиция начала расследование.

Сам Дауни считает, что исчезновение статуи, возможно, связано с выборами Дональда Трампа президентом США.

Изначально на этом месте стоял деревянный памятник авторства Алеша Зупевца, но он был уничтожен пожаром. Это была скульптура в голубом платье и на каблуках, которую из дерева вырезали с помощью бензопилы.

Ранее сообщалось, что памятнику Максиму Горькому в Нижнем Новгороде вернули украденное туловище.