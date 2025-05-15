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12:20, 15 мая 2025Силовые структуры

В России осудили украинского военного за применение оружия против жителей Курской области

Суд приговорил украинского военного к 15 годам за теракт в Курской области
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Суд приговорил украинского военного Антона Фролкина к 15 годам за теракт в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он признан виновным по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Как установил суд, в ноябре 2024 года Фролкин, вооруженный автоматом, в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторгся на территорию России с целью совершения террористического акта. Находясь в Суджанском и Кореневском районах, он запугивал местных жителей и препятствовал их эвакуации. Также неоднократно стрелял на поражение по российским войскам и мирным гражданам и участвовал в незаконном вооруженном блокировании села Ольговка.

В ходе боевых действий Фролкин был задержан Вооруженными силами России и передан следствию.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что расправу ВСУ над двумя мирными жителями Курской области расценили как теракт.

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