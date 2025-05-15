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13:55, 15 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова Зеленского о бутафорской делегации в Стамбуле

Сенатор Климов: Делегация России в Стамбуле состоит из профессионалов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Делегация России на переговорах с Украиной в Стамбуле состоит из профессиональных людей, уже занимавшихся процессом урегулирования, заявил в разговоре с «Лентой.ру» член Совета Федерации Андрей Климов. Так сенатор отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что делегация России является бутафорской.

«Я знаю переговорщиков со стороны России как опытных, профессиональных людей. Перед поездкой в Стамбул их наставлял лично президент России Владимир Путин. Кроме того, члены делегации уже занимались процессом урегулирования и успели прийти к результатам, которые могли бы остановить войну еще весной 2022 года», — сказал Климов.

Сенатор подчеркнул, что Россия нацелена на продуктивные и конкретные переговоры с украинской стороной, и призвал не реагировать на слова украинского лидера.

«Не надо на него реагировать. Он на самом деле очень мало что понимает и просто делает то, что ему говорят», — убежден политик.

Ранее Зеленский назвал бутафорским состав российской делегации на переговорах в Стамбуле. Об этом он заявил по прибытии в Турцию в четверг, 15 мая.

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