В России ответили на слова Зеленского о бутафорской делегации в Стамбуле

Сенатор Климов: Делегация России в Стамбуле состоит из профессионалов

Делегация России на переговорах с Украиной в Стамбуле состоит из профессиональных людей, уже занимавшихся процессом урегулирования, заявил в разговоре с «Лентой.ру» член Совета Федерации Андрей Климов. Так сенатор отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что делегация России является бутафорской.

«Я знаю переговорщиков со стороны России как опытных, профессиональных людей. Перед поездкой в Стамбул их наставлял лично президент России Владимир Путин. Кроме того, члены делегации уже занимались процессом урегулирования и успели прийти к результатам, которые могли бы остановить войну еще весной 2022 года», — сказал Климов.

Сенатор подчеркнул, что Россия нацелена на продуктивные и конкретные переговоры с украинской стороной, и призвал не реагировать на слова украинского лидера.

«Не надо на него реагировать. Он на самом деле очень мало что понимает и просто делает то, что ему говорят», — убежден политик.

Ранее Зеленский назвал бутафорским состав российской делегации на переговорах в Стамбуле. Об этом он заявил по прибытии в Турцию в четверг, 15 мая.