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13:36, 15 мая 2025Бывший СССР

Зеленский назвал бутафорским уровень российской делегации. Москва ответила: «Украина уменьшается, когда срывает переговоры»

Зеленский назвал делегацию РФ на переговорах с Украиной бутафорской
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал бутафорским состав российской делегации на переговорах в Стамбуле. Об этом он заявил по прибытии в Турцию в четверг, 15 мая.

«Из того, что мы видим, это больше похоже на бутафорский уровень. Мы подумаем, что будем делать и каковы будут наши дальнейшие шаги после разговора с президентом [Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом», — сказал глава государства.

По его словам, у Украины будет несколько часов для важного разговора и важных решений.

Мы должны понимать, что за уровень у российской делегации и какой у них мандат, способны ли они сами что-то принимать, потому что нам всем известно, кто в России принимает решения

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Фото: SPASIYANA SERGIEVA / Reuters

В России напомнили о последствиях срыва переговоров в 2022 году

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова Зеленского об уровне делегации.

Кто использует слово «бутафорный»? Клоун? Неудачник?

Мария Захарова официальный представитель МИД России

Она отметила, что Зеленский с неизвестным уровнем образования высказывается в адрес людей с учеными степенями и заслугами перед Отечеством. «Мало того, переговорная команда — это делегация, как это и было объявлено, именно слово "делегация" звучало в соответствующих предложениях России, именно она три года назад дала этому самому по-настоящему бутафорному шанс на сохранение и своей страны, и своего народа, который он так же бездарно, потому что бутафорный, не использовал», — добавила дипломат.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Также Захарова напомнила о последствиях срыва предыдущих стамбульских переговоров. Она процитировала главу МИД России Сергея Лаврова, который заявил, что Украина сохранила бы за собой часть Донбасса, если бы достигнутые в апреле 2022 года договоренности были выполнены.

«Но с каждым разом, добавил Сергей Викторович Лавров, когда срывается договоренность, на которую всегда идет Россия, Украина становится меньше», — подчеркнула дипломат.

Украина отправила в Турцию высший уровень делегации

В среду, 14 мая, стал известен состав украинской делегации на переговорах с Россией. Так, в Стамбул отправились глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква. Помимо этого, в Турцию прилетел и сам Зеленский.

«Делегация у нас на самом высоком уровне. МИД, мой офис, военные, наши разведки, представители всех наших разведок, кстати, для того, чтобы принимать любые решения к ожидаемому справедливому миру», — сказал президент Украины.

Переговоры между представителями Москвы и Киева пройдут 15 мая в Стамбуле. Россию на них будут представлять помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ранее именовавшееся как Главное разведывательное управление — ГРУ) Игорь Костюков.

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