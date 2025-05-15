В России высказались о перспективах перемирия с Украиной после переговоров в Стамбуле

Депутат Журова не исключила заключение перемирия на переговорах в Стамбуле

Перемирие с Украиной может быть заключено на переговорах в Стамбуле, допустила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она объяснила, что для этого необходимо заручиться реальной готовностью Киева к прекращению огня.

«Европейцы говорят, что переговоры могут быть только после прекращения огня. Но мы уже предлагали перемирие, а украинская сторона не особенно стремилась его соблюдать. Так что теперь все зависит от них, готовы ли они на самом деле прекратить огонь», — сказала депутат.

Она добавила, что лучшим сценарием является тот, при котором боевые действия прекращаются, по крайней мере, на время ведения переговоров. Политик подчеркнула, что это могло бы обеспечить большую конструктивность диалога.

«Думаю, шанс на перемирие есть, но надо убедить в этом украинскую сторону. И хорошо, если о своем согласии на прекращение огня Украина заявила публично», — добавила Журова.

Ранее, утром 15 мая, российская группа переговорщиков прибыла в Стамбул. Делегацию возглавил помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский.