В российском городе возбудили дело из-за ошибочного задержания мужчины

В Кирове возбудили дело из-за ошибочного задержания мужчины

В Кирове возбудили дело против полицейских из-за ошибочного задержания мужчины, который был похож на разыскиваемого преступника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 29 апреля сотрудники уголовного розыска у дома на улице Анжелия Михеева применили силу и специальные средства ограничения подвижности для задержания 39-летнего местного жителя. Ему сломали ребра и оставили ссадины. Выяснилось, что задержанный — случайный прохожий.

В отношении полицейских возбуждено дело по пунктам а, б, г части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Ранее стало известно, что полицейский из Уфы вывернул руку подростку, когда тот снимал видео в отделе.