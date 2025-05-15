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12:17, 15 мая 2025Силовые структуры

В российском городе возбудили дело из-за ошибочного задержания мужчины

В Кирове возбудили дело из-за ошибочного задержания мужчины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Кирове возбудили дело против полицейских из-за ошибочного задержания мужчины, который был похож на разыскиваемого преступника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 29 апреля сотрудники уголовного розыска у дома на улице Анжелия Михеева применили силу и специальные средства ограничения подвижности для задержания 39-летнего местного жителя. Ему сломали ребра и оставили ссадины. Выяснилось, что задержанный — случайный прохожий.

В отношении полицейских возбуждено дело по пунктам а, б, г части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Ранее стало известно, что полицейский из Уфы вывернул руку подростку, когда тот снимал видео в отделе.

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