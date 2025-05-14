Российский полицейский вывернул руку подростку за съемку видео в отделе

В Уфе полицейский вывернул руку подростку, снимавшему в отделе по просьбе матери

Полицейский из Уфы вывернул руку подростку, когда тот снимал видео в отделе. Снимать происходящее его попросила мать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, все произошло в пятом отделении города. Женщина пришла подать жалобу на сотрудников, которые жестко задержали ее супруга. Когда заявление принимать отказались, она попросила сына включить камеру на телефоне. В ответ на это один из полицейских вывернул юноше руку.

Против него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Позже оно оказалось закрыто.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области два сотрудника полиции подозреваются в избиении мужчины.