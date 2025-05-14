Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:44, 14 мая 2025Силовые структуры

Российский полицейский вывернул руку подростку за съемку видео в отделе

В Уфе полицейский вывернул руку подростку, снимавшему в отделе по просьбе матери
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полицейский из Уфы вывернул руку подростку, когда тот снимал видео в отделе. Снимать происходящее его попросила мать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, все произошло в пятом отделении города. Женщина пришла подать жалобу на сотрудников, которые жестко задержали ее супруга. Когда заявление принимать отказались, она попросила сына включить камеру на телефоне. В ответ на это один из полицейских вывернул юноше руку.

Против него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Позже оно оказалось закрыто.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области два сотрудника полиции подозреваются в избиении мужчины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о сроках завершения СВО. Как долго продлятся боевые действия?

    Доктор Мясников призвал россиян иметь дома два прибора для здоровья

    Бывшая стюардесса роскошной яхты рассказала о диких оргиях богатых пассажиров

    Итальянец описал стиль российских туристок фразой «ну куда они идут в таком виде?»

    Захарова ответила на вопрос о деталях участия России в переговорах в Стамбуле

    Выявлен простой способ понижения давления без лекарств

    ЕС повысит пошлины на украинские продукты

    Россиянин рассказал о разделении солдатами ВСУ населенных пунктов на сектора с одной целью

    Рублю предсказали ослабление летом

    Стало известно о серьезном продвижении ВС России в одном из населенных пунктов в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости