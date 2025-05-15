Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:07, 15 мая 2025Интернет и СМИ

В США заявили о решающей роли Путина в урегулировании украинского конфликта

AC: Только Путин решает, какое количество условий по Украине будет чрезмерным
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Naumov Roman / URA.RU / Globallookpress.com

Только президент России Владимир Путин решает, какое количество условий по Украине будет чрезмерным. О решающей роли российского лидера заявил обозреватель Дуг Бандоу в статье для издания American Conservative (AC), базирующегося в США.

В материале уточняется, что Путин пытался урегулировать украинский конфликт дипломатическим путем, однако это не принесло успеха, и Россия применила военную силу. В настоящий момент российский лидер пойдет на компромисс только в случае, если это не помешает ему достичь основных целей в конфликте, полагает Бандоу. Он добавил, что на Западе считают требования Путина чрезмерными.

«В итоге только он (Путин — прим. «Ленты.ру») или народ России в широком смысле слова (...) должны решить, что значит "слишком много" [требований]. То, что об этом думает президент США [Дональд Трамп], не имеет значения, если только он не готов вмешаться, чтобы повлиять на позицию России», — подчеркнул автор статьи.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору назвал реакцию Запада на инициативу Путина по переговорам цирковым представлением. Он счел комичной ситуацию, при которой президент Украины Владимир Зеленский не может общаться с российским коллегой из-за принятого им же закона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина намерена обсуждать только одну тему на переговорах в Стамбуле. Чего хочет Киев?

    Первоклассница установила рекорд России по отжиманиям

    Марьяна Ро прогулялась по улице в откровенном комбинезоне

    Стало известно о представителях США на переговорах в Стамбуле

    В ЖК «Новое Внуково» зафиксировали случаи отравления собак догхантерами

    Названа возможная цель переговоров Зеленского с Эрдоганом

    Цены на нефть упали

    Турция раскрыла планируемое обсуждение Эрдогана и Зеленского

    Авербух ответил на обвинения в пошлом комментарии о 15-летней звезде «Папиных дочек»

    Пассажиров самолета выгнали с рейса из-за загадочной сыпи у ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости