AC: Только Путин решает, какое количество условий по Украине будет чрезмерным

Только президент России Владимир Путин решает, какое количество условий по Украине будет чрезмерным. О решающей роли российского лидера заявил обозреватель Дуг Бандоу в статье для издания American Conservative (AC), базирующегося в США.

В материале уточняется, что Путин пытался урегулировать украинский конфликт дипломатическим путем, однако это не принесло успеха, и Россия применила военную силу. В настоящий момент российский лидер пойдет на компромисс только в случае, если это не помешает ему достичь основных целей в конфликте, полагает Бандоу. Он добавил, что на Западе считают требования Путина чрезмерными.

«В итоге только он (Путин — прим. «Ленты.ру») или народ России в широком смысле слова (...) должны решить, что значит "слишком много" [требований]. То, что об этом думает президент США [Дональд Трамп], не имеет значения, если только он не готов вмешаться, чтобы повлиять на позицию России», — подчеркнул автор статьи.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору назвал реакцию Запада на инициативу Путина по переговорам цирковым представлением. Он счел комичной ситуацию, при которой президент Украины Владимир Зеленский не может общаться с российским коллегой из-за принятого им же закона.