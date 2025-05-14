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15:29, 14 мая 2025Интернет и СМИ

Реакцию Запада на предложение Путина о переговорах назвали цирковым представлением

Журналист Христофору заявил, что Запад сделал из предложения Путина цирковое шоу
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sergey Bobylev / Host agency RIA Novosti / Handout / Reuters

Западные страны превратили мирную инициативу президента России Владимира Путина в цирковое шоу. О реакции Запада порассуждал кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.

«Коллективный Запад превратил серьезное предложение в цирковое представление. [Президент Украины Владимир] Зеленский, возможно, в Турции. [Американский президент Дональд] Трамп, возможно, в Турции. Оба хотят поговорить с Путиным. На Украине издан закон, запрещающий разговаривать с Путиным», — описал ситуацию Христофору.

Западный журналист также назвал происходящее подготовкой к возможному принятию санкций против России. По мнению Христофору, подобные заявления делаются, чтобы подогреть интерес СМИ.

Ранее Христофору поиронизировал над реакцией главы украинского МИД Андрея Сибиги на позицию России по 30-дневному прекращению огня. Журналист назвал позицию Москвы отказом победившей стороны сдаваться.

В ночь на 11 мая Путин предложил Киеву провести прямые переговоры без предварительных условий. Он назвал возможное место и дату проведения встречи — 15 мая в Стамбуле.

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