Реакцию Запада на предложение Путина о переговорах назвали цирковым представлением

Журналист Христофору заявил, что Запад сделал из предложения Путина цирковое шоу

Западные страны превратили мирную инициативу президента России Владимира Путина в цирковое шоу. О реакции Запада порассуждал кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.

«Коллективный Запад превратил серьезное предложение в цирковое представление. [Президент Украины Владимир] Зеленский, возможно, в Турции. [Американский президент Дональд] Трамп, возможно, в Турции. Оба хотят поговорить с Путиным. На Украине издан закон, запрещающий разговаривать с Путиным», — описал ситуацию Христофору.

Западный журналист также назвал происходящее подготовкой к возможному принятию санкций против России. По мнению Христофору, подобные заявления делаются, чтобы подогреть интерес СМИ.

Ранее Христофору поиронизировал над реакцией главы украинского МИД Андрея Сибиги на позицию России по 30-дневному прекращению огня. Журналист назвал позицию Москвы отказом победившей стороны сдаваться.

В ночь на 11 мая Путин предложил Киеву провести прямые переговоры без предварительных условий. Он назвал возможное место и дату проведения встречи — 15 мая в Стамбуле.