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17:34, 13 мая 2025Интернет и СМИ

На Западе поиронизировали над реакцией Киева на позицию Москвы по прекращению огня

Журналист Христофору высмеял главу МИД Украины Сибигу из-за слов о перемирии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял реакцию главы МИД Украины Андрея Сибиги на позицию России по 30-дневному прекращению огня. Пост об этом он написал в соцсети X.

«Глава МИД Украины задается вопросом: "Почему победившая сторона отказывается сдаваться?" Трудно ответить господину Сибиге. Я тоже не могу понять этих русских», — поиронизировал западный журналист.

Ранее Сибига прокомментировал позицию России о полном прекращении огня с 12 мая. Он заявил, что Москва полностью игнорирует подобное предложение Киева. Он также подчеркнул, что реакцией Украины может стать введение новых санкций против России.

12 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов прилететь в Стамбул для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Украинский лидер добавил, что сделает это при условии, если российская сторона пойдет на полное и длительное прекращение огня с понедельника, 12 мая.

В ночь на 11 мая Путин предложил Украине возобновить переговоры, указав их возможные дату и место — 15 мая в Стамбуле. Российский лидер подчеркнул, что речь идет о прямых переговорах без предварительных условий.

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