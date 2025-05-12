В МИД Украины отреагировали на позицию России по прекращению огня

Глава МИД Украины Сибига: Россия игнорирует предложение о прекращении огня

Российские власти игнорируют предложение украинской стороны о полном прекращении огня начиная с 12 мая. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига, передает «РБК Украина» в Telegram-канале.

По словам министра, Украина отреагирует на «молчание» России введением новых санкций совместно с Европой.

«Мы обсудили решительные шаги, которые можно предпринять, включая санкции против банковского, центрального банка и энергетического секторов России, в сочетании с новыми пакетами оборонной помощи Украине», — прокомментировал он позицию Украины после онлайн-встречи с министрами иностранных дел стран Европы, прошедшей в Лондоне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности приехать в Стамбул для переговоров с президентом России Владимиром Путиным при одном условии. Он готов прилететь в Турцию, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с понедельника, 12 мая.

В ночь на 11 мая Путин предложил украинской стороне возобновить переговоры. Он подчеркнул, что речь идет о прямых переговорах без предварительных условий.