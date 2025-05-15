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10:12, 15 мая 2025Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о 13 атаках ВСУ на Мелитополь за одну ночь

Глава Запорожской области Балицкий сообщил о 13 атаках ВСУ на Мелитополь
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В ночь с 14 на 15 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) 13 раз нанесли удары по Мелитополю. О более 10 ночных украинских атаках в своем Telegram-канале заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Всего было 13 атак, часть беспилотников сбиты на подлете к городу, детонация произошла на удалении от жилого сектора», — сообщил руководитель региона.

Он добавил, что в результате украинской атаки погиб мирный житель, находившийся в гражданском автомобиле, припаркованном у газозаправочной станции.

Ранее ВСУ нанесли массированный удар по Запорожской области 5 мая. Тогда для атаки Каменки-Днепровки украинские подразделения использовали артиллерию, раздалось не менее шести взрывов.

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