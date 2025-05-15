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21:05, 15 мая 2025Мир

Власти Венгрии высказались о поставках оружия Украине

Госсекретарь Ковач: Венгрия не будет поставлять оружие Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Золтан Ковач

Золтан Ковач. Кадр: ATV Magyarország / YouTube

Венгрия не будет присоединяться к политике Европейского союза (ЕС) по поддержке Украины, а также поставлять ей оружие. Об этом заявил государственный секретарь по общественной дипломатии и связям республики Золтан Ковач в интервью The Independent.

«Определенно, позиция Венгрии по этому вопросу очень твердая. Мы не собираемся участвовать ни в каких поставках оружия, военном сотрудничестве с Украиной, потому что у нас другой мандат, исходящий от венгерского народа», — подчеркнул представитель венгерского правительства.

Ковач также раскритиковал «коалицию желающих», добавив, что Будапешт никогда к ней не присоединится.

12 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС) станет экономическим бременем для сообщества, поэтому встает вопрос о выгоде евроинтеграции страны.

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