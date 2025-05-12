Орбан: Евроинтеграция Украины будет экономическим бременем для ЕС

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) станет экономическим бременем для сообщества, поэтому встает вопрос о выгоде евроинтеграции страны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы, как страна, находящаяся по соседству с Украиной считаем, что если она будет интегрирована в ЕС, то вместе с ней также будет интегрирована война. (...) Ситуация с Украиной другая. От этого нет выгоды. Это плохая сделка. Аграрный кризис. Безработица. Закредитованность. Падение уровня жизни. Зачем ЕС это делать?», — задался вопросом глава венгерского правительства.

Орбан указал на то, что Евросоюз никогда раньше не принимал страну, находящуюся в состоянии войны и что прием других государств в сообщество сопровождался выгодой для объединения. По его словам, евроинтеграция Киева станет «экономическим бременем, которое государства — участницы не смогут вынести».

7 мая глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ускорить процесс вступления Украины в объединение. По ее словам, Евросоюз работает над тем, чтобы «открыть первый кластер переговоров о присоединении и открыть все кластеры в 2025 году».