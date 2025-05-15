Внешность Леонардо Ди Каприо на фото из Канн описали в сети фразой «выглядит потрепанным»

Внешний вид Леонардо Ди Каприо на фото с Каннского кинофестиваля описали в сети фразой «выглядит потрепанным». Материал приводит Daily Mail.

50-летний артист посетил мероприятие вместе с возлюбленной — 26-летней итальянской манекенщицей Витторией Черетти. Он предстал перед камерами в темно-синем пиджаке, белой футболке и солнцезащитных очках с черными линзами. Также актер зачесал волосы назад и продемонстрировал короткие бороду и усы.

Читатели издания оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Выглядит старше 50 лет», «Каждый раз, когда я вижу Ди Каприо, он все больше похож на Джека Николсона», «С каждым годом выглядит все более потрепанным», «Нужно съездить в Турцию за пересадкой волос», «Залысины, необходимость побриться, футболка с растянутым воротом», — отметили юзеры.

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