Военкор назвал причину включения одного переговорщика в делегацию РФ в Стамбуле

Коц: Зорин заставил капитулировать гарнизон «Азовстали»

Военный корреспондент Александр Коц объяснил причину включения первого замначальника информации управления Генштаба Александра Зорина в список российской делегации на предстоящих переговорах по Украине в Стамбуле. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он назвал Зорина «мощнейшим переговорщиком», которому удавалось мирить противоборствующие стороны в Сирии и распутывать сложнейшие клубки противоречий между группировками. Кроме того, после начала специальной военной операции генерал-лейтенант был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный гарнизон «Азовстали». «Такую делегацию не посылают для того, чтобы отбыть номер», — резюмировал Коц.

Осада «Азовстали» в Мариуполе проводилась весной 2022 года. Российские части не шли на штурм комбината, а вынудили противника сдаться.

Вечером 14 мая президент России Владимир Путин сформировал состав делегации РФ для переговоров с Украиной. От Москвы в Турцию отправятся Владимир Мединский, Михаил Галузин, Александр Фомин и Игорь Костюков. Им будут помогать эксперты Александр Зорин, Елена Подобреевская, Алексей Полищук и Виктор Шевцов.