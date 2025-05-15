Вступивший в ВСУ актер погиб в зоне СВО

Вступивший в ВСУ актер Максим Нелипа погиб в зоне проведения СВО

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) украинский актер и телеведущий Максим Нелипа погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила его супруга и СМИ Украины, пишет ТАСС.

По данным источника, украинский артист погиб 12 мая. Информация об участке фронта, на котором это случилось, не приводится.

Артист, вступивший в ВСУ в 2022 году, снимался в украинских фильмах. Кроме того, Нелипа играл в КВН, после чего стал участником проекта «Дизель-шоу».

В феврале сообщалось, что вступивший в ВСУ актер театра и кино Алексей Самойленко погиб в зоне СВО.