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10:46, 15 мая 2025Культура

Вступивший в ВСУ актер погиб в зоне СВО

Вступивший в ВСУ актер Максим Нелипа погиб в зоне проведения СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: @15MinutDoZavtra / YouTube

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) украинский актер и телеведущий Максим Нелипа погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила его супруга и СМИ Украины, пишет ТАСС.

По данным источника, украинский артист погиб 12 мая. Информация об участке фронта, на котором это случилось, не приводится.

Артист, вступивший в ВСУ в 2022 году, снимался в украинских фильмах. Кроме того, Нелипа играл в КВН, после чего стал участником проекта «Дизель-шоу».

В феврале сообщалось, что вступивший в ВСУ актер театра и кино Алексей Самойленко погиб в зоне СВО.

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