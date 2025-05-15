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19:33, 15 мая 2025Россия

ВСУ атаковали Белгородскую область перед переговорами в Стамбуле

Гладков: ВСУ атаковали дронами пять населенных пунктов Белгородской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-ĸанал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами пять населенных пунктов Белгородской области перед переговорами в Стамбуле. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По данным губернатора, атакам подверглись города Валуйки и Шебекино, а также села Пороз Грайворонского округа, Долгое Валуйского округа и Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа. Предварительно, никто не пострадал.

В результате обстрелов повреждения получили два коммерческих объекта, два частных домовладения, двигавшийся по объездной дороге грузовой автомобиль и работавший в поле КамАЗ.

Кроме того, в Грайворонском округе оказалась повреждена линия электропередачи — без света временно остались два населенных пункта. «Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны России», — отметил Гладков.

Ранее сообщалось, что в Шебекино Белгородской области в результате взрыва беспилотника ВСУ пострадал мирный житель. Он получил осколочное ранение левого бедра.

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