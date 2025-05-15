Взрыв сбитого дрона ВСУ ранил мирного жителя в российском городе

Гладков сообщил о мужчине, пострадавшем при взрыве дрона в белгородском Шебекино

В городе Шебекино Белгородской области в результате взрыва беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Мужчина получил ранения в результате детонации сбитого FPV-дрона. Бойцы самообороны доставили пострадавшего с осколочным ранением левого бедра в Шебекинскую ЦРБ», — написал он, подчеркнув, что пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.

Гладков добавил, что в результате атаки в одном частном домовладении посечен забор. Информация о других последствиях уточняется.

Ранее в результате атаки беспилотника пострадал работник сельхозпредприятия в белгородском поселке Октябрьский. Россиянин сам обратился за медпомощью. Помимо этого, удар дрона повредил два легковых автомобиля.

В этот же день Вячеслав Гладков сообщал еще о четырех пострадавших при атаках ВСУ. Двое из них получили ранения при ударе дрона по грузовому автомобилю.

