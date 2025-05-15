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23:48, 15 мая 2025Россия

ВСУ трижды за день атаковали российский город

Врио губернатора Хинштейн: ВСУ трижды за день атаковали Рыльск
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 15 мая трижды за день атаковали город Рыльск в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате ударов незначительно повреждена кровля и остекление центральной котельной, ограждение спортивной площадки и кровля одного из пунктов выдачи заказов», — написал врио губернатора Курской области.

Хинштейн отметил, что в результате ударов пострадавших нет. На местах происшествий работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины ударили из РСЗО HIMARS по больнице в Теткино Курской области перед началом российско-украинских переговоров в Стамбуле. Пострадавших при атаке нет, однако здание медучреждения полностью разрушено.

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