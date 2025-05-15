Вуайерист тайно снял 18 женщин на видео в туалете и попался

В Японии мужчина стал тайно снимать коллег-женщин в туалете на видео и попался. Об этом сообщает Japan Today.

Полиция Киото арестовала 50-летнего Норихиса Миягава по подозрению в вуайеризме. По имеющимся данным, он установил миниатюрную скрытую камеру в женском туалете офиса своей компании. Всего ему удалось сделать записи с участием 18 женщин. Жертвам от 20 до 50 лет.

Извращенца разоблачили после того, как одна из пострадавших заметила камеру. Полиция позже изучила видео, на котором запечатлено, как Миягава устанавливает камеру в женском туалете. Выяснилось, что мужчина приобрел несколько камер. Сейчас правоохранители выясняют, совершал ли он подобные преступления в других местах.

Ранее сообщалось, что в США мужчину арестовали после тайной съемки в женском туалете. Он снимал женщину, справлявшую нужду, когда та его заметила и вызвала полицию.