Якушев назвал сложные для выборов регионы

Секретарь генсовета ЕР Якушев заявил о сложностях на выборах в шести регионах

Секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев рассказал о сложностях на предстоящих осенних выборах. Его слова приводит ТАСС.

«Сложные кампании [в сентябре] в партии ожидают в Томске, Забайкальском крае, Коми, Хакасии и Костромской и Иркутской областях», — сказал он.

Якушев добавил, что ранее в списке находилась Новосибирская область, где пройдут выборы в гордуму и региональное законодательное собрание, но там ситуация для партии стала благоприятной.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о преемнике. Он заявил, что постоянно думает об этой теме, однако выбор будет за россиянами.