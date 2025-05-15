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08:14, 15 мая 2025Россия

Якушев назвал сложные для выборов регионы

Секретарь генсовета ЕР Якушев заявил о сложностях на выборах в шести регионах
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев рассказал о сложностях на предстоящих осенних выборах. Его слова приводит ТАСС.

«Сложные кампании [в сентябре] в партии ожидают в Томске, Забайкальском крае, Коми, Хакасии и Костромской и Иркутской областях», — сказал он.

Якушев добавил, что ранее в списке находилась Новосибирская область, где пройдут выборы в гордуму и региональное законодательное собрание, но там ситуация для партии стала благоприятной.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о преемнике. Он заявил, что постоянно думает об этой теме, однако выбор будет за россиянами.

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