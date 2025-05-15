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10:18, 15 мая 2025Мир

Зеленский посоветуется с Лондоном перед переговорами с Россией

The Guardian: Британский советник Пауэлл даст рекомендации Зеленскому
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл отправится в Турцию, чтобы дать рекомендации президенту Украины Владимиру Зеленскому перед предстоящими переговорами с Россией. Об этом сообщает The Guardian.

«Советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл отправится в Турцию, чтобы дать справочные рекомендации о том, как Зеленскому следует вести себя на этой все еще непредсказуемой встрече в неясном формате», — сказано в сообщении.

По данным издания, Пауэлл настаивает на том, чтобы Украина не предпринимала шагов, способных оттолкнуть президента США Дональда Трампа.

Ранее появилась информация, что начало переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле ожидается после обеда. Точное время начала еще уточняется.

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