Зеленский посоветуется с Лондоном перед переговорами с Россией

The Guardian: Британский советник Пауэлл даст рекомендации Зеленскому

Советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл отправится в Турцию, чтобы дать рекомендации президенту Украины Владимиру Зеленскому перед предстоящими переговорами с Россией. Об этом сообщает The Guardian.

«Советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл отправится в Турцию, чтобы дать справочные рекомендации о том, как Зеленскому следует вести себя на этой все еще непредсказуемой встрече в неясном формате», — сказано в сообщении.

По данным издания, Пауэлл настаивает на том, чтобы Украина не предпринимала шагов, способных оттолкнуть президента США Дональда Трампа.

Ранее появилась информация, что начало переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле ожидается после обеда. Точное время начала еще уточняется.

