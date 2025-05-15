Зеленский встретится с Эрдоганом

Президент Турции Эрдоган встретится с Зеленским 15 мая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, 15 мая. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на график официальных мероприятий турецкого лидера.

«В районе 13:00 у Эрдогана запланирована официальная церемония встречи Владимира Зеленского. Она пройдет в президентском комплексе в столице», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого ожидаются переговоры тет-а-тет между лидерами двух стран, которые затем продолжатся в расширенном составе.

14 мая президент России Владимир Путин объявил полный состав делегации России на переговорах по Украине в Стамбуле. Сообщается, что на встрече с российской стороны, помимо основного состава переговорщиков, будут присутствовать четыре эксперта.