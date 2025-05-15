Зеленского решили не приглашать на саммит НАТО

Euractiv: Зеленского не пригласят на июньский саммит НАТО из-за Трампа

Президента Украины Владимира Зеленского не пригласят на июньский саммит НАТО в Гааге. Это связано с опасениями возникновения разногласий внутри альянса на фоне возможной напряженности с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

«Приглашение Украины может вызвать напряженность, особенно с Трампом, который пытается вести переговоры с Россией и активно выступал против членства Украины в НАТО в ближайшем будущем», — сказано в сообщении.

Отмечается, что нынешняя повестка саммита включает в себя только одну сессию для стран-членов НАТО без участия внешних партнеров. Однако источники издания сообщают, что представители Киева могут принять участие в параллельных публичных мероприятиях, организованных Атлантическим советом.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Североатлантического альянса должны укреплять оборонную промышленность на фоне больших успехов России в этой области.