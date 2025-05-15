Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:53, 15 мая 2025Мир

Зеленского решили не приглашать на саммит НАТО

Euractiv: Зеленского не пригласят на июньский саммит НАТО из-за Трампа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского не пригласят на июньский саммит НАТО в Гааге. Это связано с опасениями возникновения разногласий внутри альянса на фоне возможной напряженности с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

«Приглашение Украины может вызвать напряженность, особенно с Трампом, который пытается вести переговоры с Россией и активно выступал против членства Украины в НАТО в ближайшем будущем», — сказано в сообщении.

Отмечается, что нынешняя повестка саммита включает в себя только одну сессию для стран-членов НАТО без участия внешних партнеров. Однако источники издания сообщают, что представители Киева могут принять участие в параллельных публичных мероприятиях, организованных Атлантическим советом.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Североатлантического альянса должны укреплять оборонную промышленность на фоне больших успехов России в этой области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина намерена обсуждать только одну тему на переговорах в Стамбуле. Чего хочет Киев?

    Зеленский высказался о российской делегации на переговорах в Стамбуле

    Первоклассница установила рекорд России по отжиманиям

    Марьяна Ро прогулялась по улице в откровенном комбинезоне

    Стало известно о представителях США на переговорах в Стамбуле

    В ЖК «Новое Внуково» зафиксировали случаи отравления собак догхантерами

    Названа возможная цель переговоров Зеленского с Эрдоганом

    Цены на нефть упали

    Турция раскрыла планируемое обсуждение Эрдогана и Зеленского

    Авербух ответил на обвинения в пошлом комментарии о 15-летней звезде «Папиных дочек»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости