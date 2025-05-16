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11:58, 16 мая 2025Ценности

23-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла в свет в боди и чулках

Дочь модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер посетила премьеру сериала в боди и чулках
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: IMAGO / AdMedia / Starface / Globallookpress.com

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер посетила премьеру сериала «Сверхкомпенсация» в Лос-Анджелесе в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Page Six.

23-летняя манекенщица вышла в свет в наряде, состоящем из черного облегающего боди и серого удлиненного пиджака поверх него. Помимо этого, она надела чулки и туфли на каблуках в тон образу. Кроме того, звезде завили с легкие локоны темные волосы и нанесли макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в мае Кайя Гербер снялась в откровенном образе для рекламы спортивного бренда Vuori. Модель предстала в ярко-красном слитном купальнике, лежа на песке и подняв ноги вверх.

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