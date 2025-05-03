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17:04, 3 мая 2025Ценности

23-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась в купальнике для рекламы

Дочь модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в купальнике для рекламы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Vuori

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в откровенном образе с семьей для рекламы спортивного бренда Vuori. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

На одном из размещенных кадров 23-летняя манекенщица предстала в ярко-красном слитном купальнике, лежа на песке и подняв ноги вверх. Помимо этого, она надела белые длинные носки и кроссовки в тон плавательному костюму. Вдобавок Гербер распустили завитые в локоны волосы.

Ранее в апреле дочь Синди Кроуфорд снялась без штанов для своего книжного клуба. Также девушка надела серые трусы-шорты и очки в темно-коричневой оправе. При этом она отказалась от бюстгальтера.

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