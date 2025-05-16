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05:40, 16 мая 2025Мир

Американский военный заявил о нежелании Зеленского завершить конфликт на Украине

Подполковник Дэвис: Речь Зеленского в Анкаре показала его отрыв от реальности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine President Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Речь украинского лидера Владимира Зеленского в ходе пресс-конференции в Анкаре доказывает его оторванность от реального положения дел. С таким заявлением выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Теперь мы можем признать, что сам Зеленский оторван от реальности», — подчеркнул эксперт.

По словам Дэвиса, украинский лидер пытался использовать в своем визите в Анкару привычные антироссийские нарративы, которые были разработаны его командой ради создания очередного «шоу». Зеленского сделал из своих заявлений «большой спектакль», посетовал подполковник.

Ранее британские СМИ написали, что Владимир Зеленский испытал разочарование и гнев, узнав, что российский глава Владимир Путин не приедет в Стамбул на переговоры. Как указали журналисты, украинский лидер пытается извлечь что-то позитивное из встречи в Турции, но язык его тела говорит о возмущении.

15 мая стало известно, что Зеленский улетел из Турции и отправился в Албанию. До этого он выступил с мнением, что стороны конфликта могут «не усложнять все процессы, а договориться про прекращение огня» в онлайн-формате, без личных встреч.

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