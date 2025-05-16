В Британии указали на гнев Зеленского из-за решения Путина

DE: Зеленский был разочарован и в гневе, узнав, что Путин не приедет в Стамбул

Президент Украины Владимир Зеленский испытал разочарование и гнев, узнав, что российский лидер Владимир Путин не приедет в Стамбул на переговоры. На возмущение главы Украины указала британская газета Daily Express (DE), ссылаясь на эксперта по языку тела с фамилией Джеймс.

«Зеленский пытается извлечь что-то позитивное из встречи в Турции, но язык его тела говорит о возмущении. Его брови нахмурены, а лицо выражает глубокую обеспокоенность, когда он общается с прессой. Его лоб изборожден складками, которые, судя по всему, отражают грусть или разочарование», — отметила специалист.

Она выразила мнение, что у Зеленского был «внутренний гнев», из-за чего он морщил нос во время разговора, в а его глазах отражалась боль. «Весь его облик указывает на то, как много надежд он возлагал на эту встречу», — заключила эксперт.

15 мая стало известно, что Зеленский улетел из Турции и отправился в Албанию. До этого он заявлял, что стороны конфликта могут «не усложнять все процессы, а договориться про прекращение огня» в онлайн-формате, без личных встреч.