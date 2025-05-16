Американского певца заподозрили в избиении продюсера

NYP: Певец Крис Браун арестован по подозрению в избиении продюсера

Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по подозрению в избиении продюсера Эйбу Диау в 2023 году. Об этом сообщила газета New York Post (NYP).

По версии следствия, в феврале 2023 года в ночном клубе в лондонском районе Мейфэр Браун разбил бутылку текилы о голову продюсера, а также нанес ему несколько ударов кулаками и ногами. По версии пострадавшего, избиение произошло без причины. Позднее Диау обратился за медицинской помощью.

«36-летний мужчина был арестован в отеле в Манчестере вскоре после 02:00 в четверг, 15 мая, по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Он был взят под стражу, где и остается (...) Расследование ведут детективы из Центрально-Западного отделения основного командования», — приводит издание заявление полиции.

Ранее сообщалось, что в Таиланде 20-летнего певца из провинции Бурирам Тирафата Катетаисонга избили на рынке двое мужчин. По словам музыканта, причиной агрессии со стороны неизвестных стали поклонницы, одаривавшие его поцелуями.