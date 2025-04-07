Певца избили из-за поцелуев восхищенных фанаток

The Thaiger: В Таиланде 20-летнего певца избили из-за поцелуев фанаток

В Таиланде певца из провинции Бурирам избили на рынке двое мужчин. Об этом сообщает The Thaiger.

20-летний Тирафат Катетаисонг подал жалобу в полицию округа Пхуттхаисонг. Артист рассказал, что 1 апреля на рынке к нему подошли двое незнакомых молодых мужчин его возраста. Не говоря ни слова, один из трижды ударил певца по лицу, после чего троица скрылась.

Катетаисонг уверен, что нападение связано с его музыкальной карьерой. Певец рассказал, что ездил с гастролями по округу вместе с коллегами и исполнял песни с передвижной сцены во время парадов. Перед сценой танцевали его поклонницы. Некоторые восхищенные фанатки давали ему чаевые. Также зрительницы одаривали его поцелуями, когда передавали деньги.

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Артист заявил, что нападение могло быть связано с его популярностью среди девушек. По версии Катетаисонга, нападавшие избили его из ревности. При этом в полиции заявили, что происшествие было не избиением, а дракой, в которой певец также наносил ответные удары обидчику. Правоохранители не стали заводить дело.

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