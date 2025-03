Полуголая женщина попалась на измене мужу с соседом и избила охранника дома

NTK: В Чили женщина избила охранника дома совком от метлы

В Чили жительница Сантьяго попалась на измене мужу с соседом и набросилась с кулаками на охранника дома. Видео происшествия публикует Need To Know (NTK).

На кадры записи камеры видеонаблюдения попал инцидент, случившийся днем 8 марта. Полуголая женщина набросилась на охранника по имени Эрнан и избила его совком от метлы. Потом она начала хватать предметы со стойки и швырять в охранника, обвиняя в чем-то.

Позже выяснилось, что 35-летняя женщина, проживавшая на третьем этаже, попалась на измене мужу с жильцом 14-го этажа. Там произошла стычка, и Эрнан отправился узнать, в чем дело. К моменту его появления страсти уже улеглись, а участники свары разошлись по своим квартирам. Однако вскоре женщина ворвалась в холл на первом этаже и набросилась на Эрнана. «Она сказала: "Это ты настучал на меня, жаба", и еще много ругалась», — описал случившееся охранник.

Пока взбешенная женщина била Эрнана, его коллега вызвал полицию. Как рассказали прибывшие на место сотрудники, от задержанной исходил сильный запах алкоголя. Также выяснилось, что она была иностранкой с разрешением проживать на территории Чили. Суд в итоге постановил выселить ее из дома 12 марта.

Эрнан сказал, что сейчас находится в девятидневном отпуске, чтобы поправить физическое и психологическое здоровье после нападения.

Ранее сообщалось, что беременная женщина раскрыла двойную жизнь бойфренда благодаря чизкейку. Она нашла в его холодильнике десерт домашнего приготовления.