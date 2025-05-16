Россиянам рассказали о погодных аномалиях в 2025 году

Синоптик Вильфанд: Майская засуха в 2025 году не грозит Черноземному району

Зима и весна в 2025 году удивляет россиян погодными аномалиями. Однако такая метеообстановка в некотором смысле выгодна для сельского хозяйства, рассказал «Комсомольской правде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В этом году погода необычна в первую очередь своей изменчивостью», — обратил внимание синоптик. Так, среднемесячная температура в январе держалась выше нуля, впервые за всю историю метеонаблюдений. Зима в 2025-м выдалась малоснежной, даже курортной. По словам Вильфанда, такую погоду зимой скорее можно было создать на юге Франции, чем в России.

Бесснежным оказался и март, что считается большой редкостью — лишь в пяти процентах случаев. Однако справедливость восстановил апрель. Рекордное тепло, державшееся в России в первые дни месяца, сменилось серьезными снегопадами. Снежный покров держался долго, но, когда пришла пора потепления, температура вновь резко пошла вверх: в российских регионах в обгон календаря установилась июльская жара на уровне плюс 25-30 градусов.

В мае же о себе вновь напомнил снег, причем он выпал в небывалом объеме — около 70 процентов от месячной нормы. Такой картины метеорологи не видели за последние 150 лет наблюдений. В Москве высота снежного покрова 2 мая достигала 7 сантиметров, а в области — превышала 10 сантиметров. Ночные заморозки в Центральной России фиксировались даже в середине мая. Волна похолодания длилась целые две недели. Температура не поспевала за климатической нормой на 7-8 градусов, что больше соответствует первой декаде апреля.

Однако такая ситуация даже благоприятна для некоторых регионов России. Если бы в мае установилась жаркая погода, то Центрально-Черноземному району, Ростовской области и Кубани грозила бы засуха, чреватая обезвоживанием пахотного слоя. А сейчас засухи точно не будет. Умеренно прохладная погода с дождями способствует хорошему урожаю зерновых», — пояснил Вильфанд.

Ранее москвичам спрогнозировали новую волну холодов. Столбики термометров начнут опускаться вниз уже во второй половине воскресенья, 18 мая. Заморозков не ожидается — ниже нуля температура опустится не раньше чем в сентябре-октябре.