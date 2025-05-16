Артемий Лебедев описал одно место в США словами «психиатрическая лечебница на выезде»

Блогер Лебедев сравнил метро в Нью-Йорке с психиатрической больницей

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал одно место в Нью-Йорке, описав его фразой «психиатрическая лечебница на выезде». В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», спикер назвал метро в американском городе похожим на больницу для людей с психическими расстройствами.

«Метро [в Нью-Йорке] — абсолютно конченая помойка, в которой просто психиатрическая лечебница на выезде вместе с бандитами, наркоманами и какими-то мутными перцами», — высказался спикер.

Он подчеркнул, что обычные жители США стараются избегать этого места в Нью-Йорке. По словам Лебедева, несмотря на богатство города, подземный транспорт используют те, кто «опустился на дно».

Ранее известный тревел-блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) также побывал в нью-йоркском метро и испугался. Мужчина признался, что ему стало страшно ехать в одном вагоне с бездомными и сумасшедшими.