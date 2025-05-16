Делегации США, Турции и Украины прибыли на место переговоров

Делегации США, Турции и Украины прибыли на место переговоров в Стамбуле

Делегации США, Турции и Украины прибыли на место переговоров в Стамбуле, где состоится их трехсторонняя встреча. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры представителей трех государств запланированы на 10:45 мск и состоятся в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в Стамбуле.

Ранее стало известно, что на 12:30 также запланирована встреча представителей России, Украины и Турции.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий и встретиться в Стамбуле.