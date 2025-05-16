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10:31, 16 мая 2025Мир

Делегации США, Турции и Украины прибыли на место переговоров

Делегации США, Турции и Украины прибыли на место переговоров в Стамбуле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Делегации США, Турции и Украины прибыли на место переговоров в Стамбуле, где состоится их трехсторонняя встреча. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры представителей трех государств запланированы на 10:45 мск и состоятся в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в Стамбуле.

Ранее стало известно, что на 12:30 также запланирована встреча представителей России, Украины и Турции.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий и встретиться в Стамбуле.

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