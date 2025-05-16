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18:15, 16 мая 2025Силовые структуры

Для бывшего вице-мэра российского города запросили семь лет колонии

Прокурор запросил 7 лет для бывшего вице-мэра Челябинска Слободского
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Челябинске прокурор потребовал приговорить к семи годам лишения свободы бывшего заместителя главы города Владимира Слободского по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, весной 2018 года Слободский подписал разрешение на возведение десятиэтажного жилого дома, хотя у организации не было законных оснований для получения такого разрешения. Ущерб составил более 2,7 миллиона рублей.

Государственный обвинитель попросил отправить бывшего вице-мэра в колонию общего режима и запретить два года занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций на государственной и муниципальной службе.

Ранее стало известно, что в Ростове-на Дону суд арестовал начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по области Александра Мельникова.

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