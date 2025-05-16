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13:24, 16 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе арестовали главу миграционного управления МВД

В Ростове-на-Дону суд арестовал главу миграционного управления Мельникова
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Ростове-на Дону суд арестовал начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по области Александра Мельникова. Об этом сообщает ТАСС.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал главе миграционного управления меру пресечения в виде заключения под стражу. Он проходит подозреваемым по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. Фигурантом его дела также проходит начальник одного из отделов управления.

По версии следствия, подозреваемые велели подчиненным не аннулировать ранее выданные разрешения на работу 18 иностранцам, хотя у них не было сертификатов о владении русским языком и знании истории и законодательства России. Таким образом были созданы условия для незаконного пребывания иностранных граждан в стране.

Мельников возглавил миграционное управление в январе 2024 года.

О задержании Мельникова стало известно 16 мая.

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