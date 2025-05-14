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14:18, 14 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали главу миграционного управления МВД

В Ростовской области правоохранители задержали главу миграционного управления
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ростовской области правоохранители задержали главу миграционного управления ГУ МВД по региону Александра Мельникова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Он проходит подозреваемым по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. Фигурантом его дела также проходит начальник одного из отделов управления.

По версии следствия, подозреваемые велели подчиненным не аннулировать ранее выданные разрешения на работу 18 иностранцам, хотя у них не было сертификатов о владении русским языком и знании истории и законодательства России. Таким образом были созданы условия для незаконного пребывания иностранных граждан в стране.

Александр Мельников возглавил миграционное управление в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что супругов из Татарстана заподозрили в легализации на территории РФ более полутора тысяч мигрантов.

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