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17:25, 16 мая 2025Силовые структуры

Двух российских чиновников арестовали по подозрению во взятках

В Курске чиновников Гребенкина и Якунина арестовали по подозрению во взятках
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Курске Ленинский районный суд арестовал двух чиновников — главу Выгорновского сельсовета Тимского района региона Сергея Гребенкина и начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации поселка Тим Романа Якунина, — подозреваемых во взятках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Гребенкин обвиняется по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), а Якунин — по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и по части 5 статьи 291.1 УК РФ («Дача взятки»).

По данным следствия, Гребенкин в качестве взятки получил имущество и еще требовал деньги за помощь в заключении и исполнении муниципальных контрактов. Якунин получил от частного бизнесмена взятку в размере более одного миллиона рублей за общее покровительство и попустительство по службе, в том числе также за помощь в заключении муниципальных контрактов и их приемке. Также, Якунин предложил бизнесмену посредничество в передаче взятки для главы сельсовета.

Ранее сообщалось, что в Дагестане инспектор Федеральной налоговой службы (ФНС) подозревается в коррупции.

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