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14:08, 15 мая 2025Силовые структуры

Инспектор ФНС получил три миллиона рублей от российского бизнесмена за покровительство

В Дагестане инспектор ФНС получил 3 млн рублей от бизнесмена за покровительство
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Дагестане инспектор Федеральной налоговой службы (ФНС) подозревается в коррупции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, в 2021-2022 годах главный инспектор из Дербента получил от бизнесмена почти 3 миллиона рублей за покровительство и сохранение упрощенной системы налогообложения для его фирмы. Часть этой суммы сотрудник получил наличными деньгами, а часть — автомобилем.

Следователи возбудили дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ, уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Ранее стало известно, что в 235-м гарнизонном военном суде оглашен приговор бывшему сотруднику Минобороны России Дмитрию Фомину.

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