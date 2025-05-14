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18:24, 14 мая 2025Силовые структуры

Бывшего сотрудника Минобороны приговорили за получение взятки в 16 миллионов рублей

Суд приговорил к 6 годам экс-сотрудника МО РФ Фомина за взятку в 16 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В 235-м гарнизонном военном суде оглашен приговор бывшему сотруднику Минобороны России Дмитрию Фомину. Об этом сообщает ТАСС.

Фомина приговорили к шести годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взяток в размере 16 миллионов рублей. Суд постановил конфисковать сумму полученных взяток, а также лишить осужденного звания «полковник запаса».

По делу также проходил его коллега Андрей Чекмазов. Ему суд назначил семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2016 и 2022 годах Минобороны и «Оборонтест» заключили два контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в рамках гособоронзаказа общей стоимостью полтора миллиарда рублей. С июня 2023 года по сентябрь 2024 года Чекмазов и Фомин получили от замгендиректора фирмы Александра Сухарева взятки на общую сумму 16 миллионов рублей. Взамен они обещали покровительство при реализации госконтрактов.

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